Tg Sport – 11/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Le Big non steccano, ora tocca all’Italia - Doppietta Martin a San Marino ma Bezzecchi e Bagnaia sono super - Djokovic da leggenda, Slam numero 24 agli US Open - Germania campione del mondo, Stati Uniti fuori dal podio - Il Pallone Racconta - Nazionale, con l'Ucraina dentro o fuori? gm/gsl