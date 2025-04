Tg Sport – 11/4/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Lazio sconfitta in Norvegia, ora serve la rimonta - Fiorentina corsara in Slovenia, Celje battuto 2-1 - La MotoGp in Qatar, Marquez rilancia “Bagnaia e Alex favoriti” - L’Olimpia chiude vincendo, ma è fuori dall’Eurolega - Calcio come ponte fra Italia e Usa, nasce la partnership Lega A-Niaf azn