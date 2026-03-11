Home Video News Pillole Tg Sport – 11/3/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Atalanta, fine del sogno Champions: il Bayern passa a Bergamo - Champions League, l'analisi: il crollo della Dea specchio della crisi italiana - Calcio, impresa Galatasaray: il Liverpool cade nell'inferno di Istanbul - Milan, assalto a Moise Kean: il piano di Tare e Allegri - Sinner non si ferma, battuto Fonseca, ora ai quarti c’è Tien - Nba da record, Adebayo nella storia: 83 punti contro i Pistons - Formula 1, 30 anni fa il debutto di Schumacher in Ferrari - De Sanctis, nove medaglie incredibili, successo ogni aspettativa gtr/