ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Como da favola, Napoli eliminato ai rigori in Coppa Italia - Luna Rossa, volo radente a Cagliari: test per la sfida ai campioni neozelandesi - Tennis, Sinner mette Doha nel mirino, Cobolli sconfitto a Dallas - Volley Champions League, Milano e Scandicci a caccia del pass per le semifinali europee - Rugby, l'Italia di Quesada verso Dublino: rebus formazione contro l’Irlanda - Coppa Italia, la caduta delle grandi: le "piccole" sognano lo sgambetto storico /gtr