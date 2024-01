Tg Sport – 11/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Zaccagni decide il derby, finale infuocato a Roma - L’Atalanta corsara a San Siro, il Milan arrabbiato - La Virtus cade in Eurolega, vince il Maccabi - Volley, poker italiano in Champions League - Eriksson annuncia la sua malattia “Mi resta un anno” - Marquez frena le aspettative “Non punto al titolo 2024” glb/gtr