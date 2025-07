Tg Sport – 10/7/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Inarrestabile PSG, 4-0 al Real Madrid e finale conquistata - Calhanoglu tra Inter e Galatasaray, i turchi spingono per Osimhen - Sinner domina Shelton e va in semifinale, Cobolli esce a testa alta - Via al mondiale di pallanuoto, Setterosa e Settebello per vincere - Staffetta azzurra d'oro agli Europei di Pattinaggio corsa /gtr