Tg Sport – 10/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: - Derby, il tocco di Ricci non è da rigore: promosso Doveri - Inter compatta, tutti con Chivu dopo sconfitta nel derby - Milan, Allegri sempre più al centro del progetto Cardinale - La Lazio non sbaglia: 2-1 contro il Sassuolo - Tennis, Sinner-Fonseca: nella notte gli ottavi di Indian Wells - Formula 1, rivoluzione motori dopo il GP di Cina - All’Onu la denuncia della calciatrice iraniana Shiva Amini azn