Tg Sport – 10/2/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Arianna Fontana nella storia: 12 medaglie olimpiche, Italia oro nello short track - Roma e Atalanta senza sosta, doppio successo nei posticipi per l'Europa - Virtus Bologna pigliatutto, espugnata Brescia: è aggancio in vetta - Formula 1, l'attesa per le nuove monoposto: Ferrari pronta a svelare il progetto 2026 - Tennis, Berrettini e Cobolli ripartono dal Sudamerica e dagli States - Italrugby, dopo la Scozia testa all'Irlanda: i convocati di Quesada - La Puglia accoglie il calcio giovanile con lo storico Torneo delle Regioni azn