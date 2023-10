Tg Sport – 10/10/2023

ROMA (IRALPRESS) - In questa edizione: - Torna in campo la nazionale, Malta e Inghilterra le avversarie - Den Hazard lascia il calcio giocato a 32 anni - Formula 1, dopo il Qatar provvedimenti per la salute dei piloti - Italia e Turchia ospiteranno gli europei del 2032 - Cattolica, "Un Campione in Famiglia" porta lo sport in piazza - Show sul Lido di Roma per i Mondiali di Skateboarding Park mc/gtr