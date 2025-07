Tg Sport – 1/7/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Crolla l’Inter col Fluminense, impresa di Inzaghi col City - Duro sfogo di Lautaro Martinez “Chi non vuole restare vada via” - Commovente Fognini, vittorie per Sinner e Paolini - Volley, riscatto Italia in Nations League contro gli Usa - Europeo Femminile 2025, tutto pronto per cominciare azn