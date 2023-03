Tg Sport – 1/3/2023

In questa edizione: - Finalmente Cremonese! Roma ko, Mou contro l’arbitro Serra - Illusione Toro, ma la Juve cala il poker e si prende il derby - Il pugile Daniele Scardina in coma dopo un allenamento - Lebron James ko, i Los Angeles Lakers in apprensione - Fise Awards, gli sport equestri celebrano un anno di successi gm/gtr