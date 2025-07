Tg News – 9/7/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Zelensky ricevuto dal Papa e da Mattarella - Omicidio Giulia Tramontano, no a giustizia riparativa per Impagnatiello - Duplice omicidio Villa Pamphili, Kaufmann in Italia Venerdì - Esplosione a distributore Gpl, morto ispettore Eni - Garlasco, per i consulenti è di Chiara il sangue in bagno e scale - Clima 2040, Eurocamera boccia richiesta procedura d’urgenza - Povertà in crescita in Italia, +32% famiglie in difficoltà - Agricoltura, Lollobrigida "Evitare che l'Ue faccia scelte folli" - Previsioni 3B Meteo 10 Luglio azn