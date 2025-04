Tg News – 9/4/2025

ROMA (ITALPRESS) In questa edizione: - Ue, al via contro-dazi al 25% ai prodotti Usa - Trump alle aziende: “Venite subito da noi, dazi zero” - Re Carlo III, discorso al Parlamento Italiano - Mosca “Scontro diretto con truppe europee in Ucraina” - Omicidio Ilaria Sula, Samson vuole chiedere scusa alla famiglia - Delitto Garlasco, Pg chiede di respingere richiesta semilibertà di Stasi - Cassazione, su Carta d’Identità torna il termine “Genitore” - Il "Pensiero Binario" del Gruppo FS alla Milano Design Week - Previsioni 3B Meteo 10 Aprile gsl