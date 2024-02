Tg News – 9/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - A Palazzo Chigi tavolo con gli agricoltori - Foibe, Mattarella su tentativi di oblio e negazione - Netanyahu ordina di evacuare civili da Rafah - Terremoto, due sciami sismici, da Parma a Spoleto - Caso Salis, occupato Consolato Ungherese di Venezia - Sgravi sui mutui per la prima casa per gli under 36 - Sanremo, Rai pronta a fare causa a Travolta - Futura, un aiuto contro la povertà educativa femminile - Previsioni 3B Meteo 10 Febbraio mrv