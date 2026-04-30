Home Video News Cronaca Tg News – 30/4/2026
Tg News – 30/4/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Flotilla, 24 attivisti italiani arrestati: protesta Meloni - Trump a Merz: “Pensi di più a Kiev e al suo Paese e meno all’Iran” - Caso Minetti: il Quirinale chiede verifiche urgenti sulla grazia - Pm: “Sempio uccise Chiara per un rifiuto sessuale”, legali “Fantasmagorico” - Famiglia nel bosco, Corte d’Appello rigetta ricorso genitori - Papa Leone: “Milioni di persone soffrono ancora la fame” - La Bce lascia i tassi fermi al 2% - Mattarella: "Incidenti sul lavoro una piaga che non accenna a sanarsi" - Previsioni 3B Meteo 1 Maggio azn