Tg News – 9/12/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Zelensky dal Papa, poi l’incontro con Meloni - Trump: “I leader europei sono deboli, non sanno cosa fare” - Neonata morta su A5, incidente provocato da furgone pirata - Sevizia e narcotizza la compagna, arrestato infermiere - Sciopero di 24 ore dell’Atac, problemi nei trasporti a Roma - A Savigliano e Mestre gli ospedali migliori - Per il certificato di malattia basterà la televisita - Ferrero Rocher, una piramide dorata alta sei metri illumina il Natale milanese - Previsioni 3B Meteo 10 Dicembre azn