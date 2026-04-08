Tg News – 8/4/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Iran, due settimane di tregua, riprende traffico a Hormuz - Meloni e leader europei: “Bene tregua, ora negoziare fine conflitto” - Calano petrolio e gas, borse in rialzo con l’oro - Kiev: “Ora gli Usa tornino sull’Ucraina” - Famiglia nel bosco, monito dei consulenti - Venerdì voli a rischio per 4 ore, si fermano i controllori - La constatazione amichevole da oggi anche digitale - Mattarella: “La Polizia di Stato garantisce democrazia e diritti ai cittadini” - Previsioni 3B Meteo 9 Aprile azn