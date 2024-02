Tg News – 8/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Arrestato a Malta genero di Totò Riina - Barricato in casa, uccide moglie e si toglie la vita - La protesta degli agricoltori a Roma e a Sanremo - Altro naufragio di migranti davanti a coste Tunisia - Hamas: “Delegazione a Il Cairo per colloqui su cessate il fuoco” - Firmato l’accordo per 40mila medici di famiglia - Sanremo, le polemiche per la gag con Travolta - Sos Confcommercio, Sangalli: “Calo negozi preoccupa” - Previsioni 3B Meteo 9 Febbraio mrv