ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ucraina, vertice Putin-Trump nei prossimi giorni - Piano di Netanyhau su Gaza “Operazione di mesi” - Anm “Non esiste alcun disegno contro il governo” - Simona Cinà sarebbe morta per annegamento - Donna uccisa a Foggia, fermato ex compagno - A Rimini Sabato sciopero bagnini per orari lavoro - Vacanze, ad Agosto 18 milioni in ferie - Pedemontana Sud delle Marche, cantieri al via - Previsioni 3B Meteo 8 Agosto /gtr