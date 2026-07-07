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Tg News – 7/7/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump ad Ankara: “Delusione Nato, Meloni mi piace ma non c’è stata” - Spie per Mosca, due arresti a Roma, tra cui ex 007 italiano - Trovata morta a Kiev la donna sospettata dell’attentato a Monaco - Le Pen dichiarata colpevole ma potrebbe candidarsi - Investita in bici da un camion, a Milano muore 67enne - Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati per bancarotta - Sinner non sbaglia, piega Struff in tre set - L'Italpress sigla un accordo di cooperazione con la Libyan News Agency - Previsioni del tempo di 3B Meteo per 8 Luglio azn