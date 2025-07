Tg News – 7/7/2025

- Rimosso da Putin, Ministro Trasporti russo si suicida - Alluvioni in Texas, 41 dispersi e un centinaio di vittime - Ancora caccia ad Andrea Cavallari, evaso dopo la laurea - Genova, 25enne denuncia violenza da due uomini - Uomo ucciso nel Varesotto, fermato figlio adottivo 25enne - Fedriga il Governatore più amato, poi Zaia e Cirio - Allerta meteo in 12 regioni, nuova perturbazione al nord - Dazi, Lollobrigida "Tavolo comune con Usa per rafforzare rapporti" - Previsioni 3B Meteo 8 Luglio