Tg News – 7/5/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Cardinali nella Sistina, iniziato il Conclave - Meloni: “Avanti su premierato e giustizia” - Obesità come malattia, la Camera approva proposta di legge - L’India attacca il Pakistan, uccisi 80 terroristi - Hamas accusa Israele per raid nel nord di Gaza - A Piacenza primario ai domiciliari per abusi - Censis, 7 donne su 10 hanno paura al rientro la sera - Curiosità sul Conclave e fumata dal Comignolo - Previsioni 3B Meteo 8 Maggio gsl