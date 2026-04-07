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Tg News – 7/4/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump: “Un’intera civiltà può finire stanotte” - Sparatoria al consolato israeliano di Istanbul - Crosetto: “Rispettare accordi non significa essere in guerra” - Maltempo in Molise, si risveglia frana storica a Petacciato - Tennis, Atp Montecarlo, Sinner supera Humbert e vola agli ottavi - Da oggi al via nuove regole sullo smart working - Giornata Salute: sovrappeso il 19% dei bambini italiani - Istat, Italia tra i Paesi più longevi con 83,4 anni - Previsioni 3B Meteo 8 Aprile azn