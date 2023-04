Tg News – 7/4/2023

In questa edizione: - Berlusconi reagisce bene alle cure - Italiani in partenza con benzina sopra i due euro - Ok al Dl siccità, arriva cabina di regia - Nuovi bombardamenti di Israele in Sud Libano - La Via Crucis al Colosseo di Papa Francesco - Istat, natalità ai minimi storici - Focus: Innovazione e ricerca, accordo Terna-Istituto Italiano di Tecnologia - Previsioni 3B Meteo per 8 Aprile gsl