Tg News – 7/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Valditara: “Chi aggredisce i prof risarcisca le scuole” - Hamas chiede di liberare 1500 detenuti, per Israele è inaccettabile - Sciopero spontaneo a Mirafiori, lavoratori in corteo dopo assemblee - Ipotesi rapina finita in omicidio nel Bresciano - Accoltellato da sorella perché fa troppo rumore con videogame - Morta a 77 anni Maria Fida Moro, figlia del leader Dc - La protesta degli agricoltori, le rassicurazioni di Governo e UE - Previsioni 3B Meteo 8 Febbraio mrv