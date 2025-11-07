Home Video News Cronaca Tg News – 7/11/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Manovra, Cgil proclama sciopero per il 12 Dicembre - Abu Mazen da Mattarella: “Vogliamo vivere accanto a Israele” - Stretta Ue sui visti ai russi, ira di Mosca - Shutdown, annullati 700 voli oggi negli Usa - Condannata in Gran Bretagna stalker genitori Maddie McCann - Modella aggredita in un treno, denunciato 26enne - Anziana raggirata a Salerno, consegnati 30mila euro - Poste Italiane, al via in Sicilia il servizio “Passaporti a sportello” - Previsioni 3BMeteo 8 Novembre azn