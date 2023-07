Tg News – 6/7/2023

In questa edizione: - Eredità Berlusconi: a Marina e Pier Silvio maggioranza Fininvest - Attacco missilistico a Leopoli, 4 vittime - Esplosione in fabbrica fuochi artificio nel napoletano - Agrigento, uccide la moglie e poi si suicida - 44enne muore in ospedale per shock anafilattico - Meta lancia Threads, la rivale di Twitter - Santanchè all’attacco al Senato, Pd e M5S per mozione sfiducia - Previsioni 3B Meteo 7 Luglio gsl