Tg News – 6/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - 15enne accoltellato fuori da scuola a Milano - Valditara: “Forze dell’ordine per le scuole più a rischio” - Giudici Appello: illegittima trascrizione coppie figli di donne - Corruzione e traffico influenze: 4 arresti a Roma - Trattori bloccano ingresso Eurocamera Strasburgo - Pavia, nullatenente per il fisco, Gdf gli sequestra 12 milioni - Re Carlo ha un cancro, Harry atterrato a Londra - Previsioni 3B Meteo 7 febbraio gsl