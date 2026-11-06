Tg News – 6/11/2026

ROMA (ITALPRESS) In questa edizione: - Ancora allarmi bomba nei cieli europei - Meloni “Preoccupati per gli attacchi hacker” - Tra vittoria Dem e paura su IA a Wall Street bruciati 3200 miliardi - Ucraina, sale a 53 morti e 50 dispersi bilancio raid russo - Attivisti fermati in Cisgiordania, anche sei italiani - Ai domiciliari per corruzione ex vicepresidente Sicilia Armao - Papa Leone inizia il viaggio in Sudamerica - Napoli, la mostra "Angelica e Élisabeth" protagonista alle Gallerie d'Italia - Previsioni 3B Meteo 7 Novembre azn