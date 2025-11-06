Tg News – 6/11/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Raid di Israele contro Hezbollah nel sud del Libano - Ucraina, colpita importante raffineria russa a Volgograd - Botte a 21 pazienti in centro disabili, 21 indagati a Cuneo - Scontro bus-auto nel Torinese, un morto e 20 contusi - Anziano ucciso da furgone a Milano, preso pirata strada - La Procura Generale rinuncia all’Appello contro Turetta - Giorgetti: “La rottamazione è l’ultima, aiuta chi non ce le fa” - Firmato contratto scuola, Anief vede segnale positivo e auspica nuove risorse - Previsioni 3B Meteo 7 Novembre /gtr