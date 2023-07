Tg News – 5/7/2023

In questa edizione: - Michelle, il vescovo ai funerali: “Il dolore diventi denuncia” - Esploso deposito di munizioni russe nel Donetsk - Francia: 27enne morto per un “flash-ball” della polizia - Nubifragio a Milano, voli dirottati a Malpensa - Oggi l’apertura del testamento di Berlusconi - Confcommercio, “213 euro spesa media a famiglia per i saldi” - Arte e scienza, prove di riconciliazione con l'opera "150-93 VIII" - Previsioni 3B Meteo 6 luglio mrv