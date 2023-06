Tg News – 5/6/2023

In questa edizione: - Il Cardinale Zuppi a Kiev ma non da Putin - Venerdì l’autopsia di Giulia Tramontano - Desio, uccide il padrone di casa per non pagare l’affitto - Blitz anticamorra, 19 in manette a Napoli - Traffico di droga e armi, 25 arresti - Movida nociva per la salute? Paghino i Comuni - WWF e Greenpeace Italia sulla Giornata Mondiale dell’Ambiente - Previsioni 3B Meteo 6 Giugno gsl/gtr