Tg News – 5/3/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Iran, Meloni “Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci” - Francia, sì all’uso delle basi aeree, Macron sente Roma e Atene - Il Senato Usa boccia risoluzione su stop ai poteri di guerra a Trump - Carburanti alle stelle, allarmi speculazioni - Zelensky “I patriot dai Paesi del Golfo in cambio di droni” - Patron di TelePordenone ucciso in casa, confessa ex collaboratore - Oristano, esplode bombola di gas in casa, morti marito e moglie - Crosetto: “Alziamo al massimo livello protezione difesa aerea” - Previsioni 3B Meteo 6 Marzo azn