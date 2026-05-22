Genova, scoperti 11 kg tra cocaina e hashish nascosti in un carico di mattonelle

GENOVA (ITALPRESS) - I finanzieri della Compagnia di Genova Sestri hanno sequestrato circa 5 kg di cocaina pura e oltre 6 kg di hashish, abilmente occultati all'interno di una spedizione avente come carico dichiarato "mattonelle". Il sequestro è scattato al termine di una mirata attività di analisi di rischio condotta dalle Fiamme Gialle sulle spedizioni internazionali. Nel corso dei controlli sono stati esaminati diversi colli provenienti, via terra, dalla Spagna e destinati a soggetti presenti in varie località del territorio nazionale. A far scattare gli approfondimenti è stata un'anomalia emersa dai primi riscontri documentali: i destinatari indicati sulle spedizioni risultavano inesistenti e i pacchi erano destinati a dei punti di ritiro. All'interno dei pacchi i finanzieri hanno rinvenuto delle mattonelle realizzate in un conglomerato di gesso e poliestere. Già da un primo esame esterno è stata riscontrata un'anomalia: le mattonelle suonavano a vuoto. Date le circostanze e gli elementi indiziari, si è proceduto a demolire il rivestimento esterno rinvenendo, così, diversi panetti di sostanza stupefacente. Complessivamente sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 5 kg di cocaina pura e oltre 6 kg di hashish, che se immessi sul mercato avrebbe fruttato oltre alle organizzazioni criminali oltre 520.000 euro. ads/mgg/mca3 (fonte video: Guardia di Finanza)