Tg News – 5/12/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Francia, 5 droni sorvolano basi con sottomarini nucleari - Casa Bianca: “In Europa c’è il rischio cancellazione civiltà” - Putin non cede: “La Nato è una minaccia” - Tatiana è a casa e sta bene, parla l’amico - Uccise il vicino che gli demoliva casa, assolto - Roma prima città per numero di reati commessi - Milano-Cortina 2026, Mattarella accende braciere olimpico - Agli Uffizi un ufficio postale tra arte, storia e innovazione - Previsioni 3B Meteo 6 Dicembre azn