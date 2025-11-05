Tg News – 5/11/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Anziano travolto e ucciso da furgone pirata a Milano - Almasri arrestato a Tripoli per omicidio e torture - Francia, grida Allah Akbar e investe 5 persone - Bufere e valanghe in Nepal, dispersi ancora 7 italiani - Mamdani sindaco di New York, sfida a Trump - In Italia il 10% dei cyberattacchi mondiali - Firmato il rogito, San Siro passa a Inter e Milan - Trump bis, un anno dopo l’America si interroga e si divide - Previsioni 3BMeteo per il 6 Novembre azn