Tg News – 4/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Fisioterapista uccisa in strada a Roma, l’ex si costituisce - Verbania, 40enne rimane agganciata a teleferica e muore - Corruzione, arrestato generale dei carabinieri Liporace - Suocero di Bozzoli: “Si costituisca per il bene della famiglia” - Putin: nessun cessate il fuoco in Ucraina senza negoziati - Elezioni in Gran Bretagna, seggi aperti fino alle 22 - Pnrr, Decaro: “Comuni non hanno ritardi” - Previsioni 3B Meteo 5 Luglio mrv