Tg News – 4/7/2023

In questa edizione: - Attacco con auto a Tel Aviv, 5 feriti - Francia, ronde neofasciste contro manifestanti - Fonteno (BG), speleologa verso l’uscita dalla grotta - Bimbo di due anni muore annegato in piscina a Modena - L’uomo che sfigurò Lucia Annibali è libero - Truffa ad anziana a Roma, via un milione di euro - Inaugurazione M4 Milano, Salvini: “Infrastrutture senza colore politico” - Previsioni 3B Meteo 5 Luglio gsl