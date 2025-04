Tg News – 4/4/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Dazi, Wall Street in forte calo, Milano sprofonda oltre il 7,5% - Dazi, Meloni: “Preoccupati ma nessun allarmismo” - La Cina replica agli Usa, dazi al 34% - Israele, ampliata operazione di terra nel nord di Gaza - Trento, figlio 19enne uccide il padre per difendere la madre - Papa Francesco continua terapia con lievi miglioramenti - Quasi 3 milioni di italiani vittime di truffe online - Intesa Sanpaolo Private Banking torna a miart - Previsioni 3B Meteo 5 Aprile gsl