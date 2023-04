Tg News – 4/4/2023

In questa edizione: - Malta, barcone con 500 persone alla deriva - Deraglia treno in Olanda, 1 morto e 34 feriti - Kiev, attacco russo con droni - Finlandia nella Nato, Mosca rafforza le difese - Donald Trump a New York, il giorno dell’udienza - Fedriga riconfermato in Friuli con larghi consensi - "Crea il tuo futuro”, roadshow di Amplifon fa tappa a Modena - Previsioni 3B Meteo per il 5 Aprile /gtr