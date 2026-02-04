Home Video News Cronaca Tg News – 4/2/2026
Tg News – 4/2/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ucraina, colloqui produttivi ad Abu Dhabi - Sicurezza, Piantedosi: “Ci vuole il fermo preventivo” - Torino, domiciliari all’aggressore del poliziotto - Omicidio Ylenia a Napoli, fermato il fratello - Musumeci: "9 comuni su 10 in Sicilia a rischio frane" - Cassazione, la gelosia non attenua reato di stalking - Istat, a Gennaio inflazione giù all’1% - Primo Piano Europa, il nuovo format tv dell'Italpress racconta l'Ue - Previsioni 3B Meteo 5 Febbraio azn