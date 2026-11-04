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Tg News – 4/11/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Midterm Usa, pesante battuta d’arresto per Trump - Giornata Unità Nazionale e Forze Armate, Mattarella ad Altare Patria - Manovra, Valditara “Lavoriamo per eliminare tagli a personale scuola” - Morti sul lavoro, 4 vittime nelle ultime ore - Crans-Montana, Svizzera rinuncia a rimborso spese mediche - Hacker provano a scongelare riserve di sangue in Francia - Addio a Tinto Brass, maestro del cinema erotico italiano - Rimini capitale dell'economia circolare con la 29esima edizione di Ecomondo - Previsioni 3B Meteo 5 Novembre azn