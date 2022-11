Tg News – 4/11/2022

In questa edizione: - 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate - Istat, 46 mila occupati in più a settembre 2022 - Vaccini anti Covid, crollo delle quarte dosi in 7 giorni - Tutankhamon, oggi 100 anni dalla scoperta della tomba gtr/