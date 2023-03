Tg News – 31/3/2023

In questa edizione: - Papa Francesco esce Sabato dal Gemelli - Trump incriminato, 34 capi d’accusa - Lukashenko propone cessate il fuoco incondizionato - Istat, inflazione ai minimi da Maggio - Covid, aumento dell’indice Rt, stabile incidenza - Il Garante della Privacy blocca Chat GPT - Focus: FS, con "Take Your Time" l'arte al servizio della rigenerazione urbana - Previsioni 3B Meteo per il primo Aprile gsl