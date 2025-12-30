Tg News – 30/12/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Manovra, dalla Camera il sì definitivo tra proteste - Incidente funivia Macugnaga, 4 feriti, 100 evacuati - Guasto elettrico nel tunnel della Manica, treni in tilt - Diffuse immagini per identificare donna morta a Milano - Bimbo cade da balcone ad Arezzo, è grave - Zelensky apre a un compromesso sul Donbass - Cnel, 630mila giovani italiani emigrati tra 2011 e 2024 - Approvata Legge di Bilancio 2026, soddisfatti Meloni e Giorgetti - Previsioni 3B Meteo 31 Dicembre azn