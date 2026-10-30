La Renault Clio vince il Premio Auto Europa 2027

ROMA (ITALPRESS) - La Renault Clio è la vincitrice del Premio Auto Europa 2027, il riconoscimento assegnato da UIGA, l’Unione Italiana Giornalisti Automotive. Il verdetto è maturato al termine del confronto fra sette finaliste, espressione di strategie industriali differenti. L’evento conclusivo si è svolto a Milano, ospitato da Bosch Italia, partner istituzionale della manifestazione, e ha riunito giornalisti, rappresentanti dell’industria automobilistica e operatori del settore della mobilità. La Clio ha prevalso su Alpine A390, BMW iX3, Hyundai Ioniq 3, Lancia Gamma, Volkswagen T-Roc e Volvo EX60. La composizione della rosa riflette un’industria impegnata a ridefinire il proprio assetto futuro, fra elettrificazione ed evoluzione tecnologica. In questo contesto il Premio Auto Europa conferma la propria impostazione: individuare i modelli che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alle sfide della mobilità europea. La Clio ha aggiornato la propria formula con un nuovo linguaggio stilistico, che ne ridefinisce l’identità senza snaturarne il carattere. La sesta generazione introduce modifiche a forme e dotazioni, con soluzioni orientate all’efficienza e contenuti aggiornati, per mantenere la competitività nel segmento di riferimento. Oltre al primo posto, l’edizione 2027 ha assegnato due riconoscimenti che offrono letture e prospettive diverse sul futuro dell’automobile. La Giuria Popolare, ad esempio, ha indicato come damigella d’onore la Lancia Gamma, progetto basato su un prodotto disegnato e sviluppato interamente in Italia, che mira a riportare al centro eleganza, personalità e tradizione in vista di una nuova fase del marchio. La Giuria degli Opinion Leader ha invece premiato la Hyundai Ioniq 3, una compatta che si colloca in uno dei segmenti più competitivi del mercato e rappresenta una prova rilevante per il costruttore. Hyundai punta su innovazione e tecnologia funzionale, con una proposta che risponde alle esigenze della mobilità attuale e cerca di differenziarsi in un panorama sempre più affollato. mrc/abr/azn