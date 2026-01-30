Home Video News Cronaca Tg News – 30/1/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Kevin Warsh a capo della Fed, Trump entusiasta - Teheran “Eserciti europei considerati terroristi” - Zelensky “Pronti per la de-escalation”, Mosca concede tregua - Conferenza con Casapound alla Camera, scoppia il caos - Istat, disoccupazione ancora in calo, 5,6% a Dicembre - Allo scritto latino al Classico, matematica allo Scientifico - Australian Open, Djokovich conquista la finale - Maltempo, Salvini nel Messinese “Tagliare tempi burocrazia” - Previsioni 3B Meteo 31 Gennaio gsl