Tg News – 3/7/2023

In questa edizione: - Scontri in Francia, 157 arresti, muore un giovane pompiere - Tajani: “Impossibile accordo con Le Pen e Afd per Europee” - Meloni: “Economia in crescita, Italia più affidabile in Eurozona” - Omicidio Primavalle, si indaga su rete di pusher - Papa Francesco “indignato” per il rogo del Corano - Kiev: “Pericolo esplosioni a centrale Zaporizhzhia” - Cooperazione tra Italia e Africa, 44 progetti innovativi - Previsioni 3B Meteo 4 Luglio /gtr