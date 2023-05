Tg News – 3/5/2023

In questa edizione: - Emergenza maltempo, 80enne annega, oltre 450 evacuati nel ravennate - Avellino, cade cellulare in vasca da bagno, 16enne muore folgorata - ‘Ndrangheta, maxi operazione in Italia ed Europa, 108 arresti - Bombe russe su supermercato a Kherson, ci sono vittime - Allievo fa strage in una scuola di Belgrado - Istat, crescono gli occupati, +292.000 in un anno - Focus: Emergenza maltempo, l’appello del sindaco di Faenza - Previsioni 3B Meteo 4 Maggio gsl