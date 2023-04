Tg News – 3/4/2023

In questa edizione: - Bomba a S. Pietroburgo, ucciso blogger, fermata 26enne - Napoli, 17enne trovato morto in capannone abbandonato - Due arresti per boss detenuto evaso da Nuoro - Papa Francesco: “Servono politici saggi” - Multe dell’Antitrust alle compagnie telefoniche - Parigi boccia i monopattini a noleggio - Focus: Giovani e sport, a Milano nuova tappa di "Kinder Joy of Moving" - Previsioni 3B Meteo per il 4 Aprile gsl